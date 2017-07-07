Marriage licenses applied for during June

Rickey James Talley and Rosie Lee Thomas
Lamar Nowlen Jr. and Mary Joann Morgan
Eric Philip Holley and Jamie Rae Franklin
David Allen Hamlin and Mary Ashley Frye
Jackson Henry Colvin and Anna Elizabeth Robinson
Matthew Taylor Downhour and Ryan Nicole Prince
Terry Lee Manning Jr. and Rommundra Lysun Nelson
Jacob Montgomery Thornhill and Chasity Danielle McGee
Joshua Steven Bates and Paige Marie Swilley
Clayton Buel Simmons and Hannah Annette Hendricks
James William Slater III and Aubrie Layne Stahl
Michael David Prince and Casie Lynn Reeve
James Earl Tims and Kelli Kishlaun Carter
David Todd Ketchum and Ramanda Sue Lee
Lonnie Allen Williams and Donna Kay Jester
Anthony Wayne Souter and Tawnya Melinda Hall
Ankit Jain and Anginette Walker
Robert Wayne Cross and Miranda Shea Caddy