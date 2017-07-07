Marriage licenses applied for during June

By
Minden Press-Herald
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Rickey James Talley and Rosie Lee Thomas

Lamar Nowlen Jr. and Mary Joann Morgan

Eric Philip Holley and Jamie Rae Franklin

David Allen Hamlin and Mary Ashley Frye

Jackson Henry Colvin and Anna Elizabeth Robinson

Matthew Taylor Downhour and Ryan Nicole Prince

Terry Lee Manning Jr. and Rommundra Lysun Nelson

Jacob Montgomery Thornhill and Chasity Danielle McGee

Joshua Steven Bates and Paige Marie Swilley

Clayton Buel Simmons and Hannah Annette Hendricks

James William Slater III and Aubrie Layne Stahl

Michael David Prince and Casie Lynn Reeve

James Earl Tims and Kelli Kishlaun Carter

David Todd Ketchum and Ramanda Sue Lee

Lonnie Allen Williams and Donna Kay Jester

Anthony Wayne Souter and Tawnya Melinda Hall

Ankit Jain and Anginette Walker

Robert Wayne Cross and Miranda Shea Caddy

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