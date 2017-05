Mother Goose Land Head Start graduates 54

Mother Goose Land Head Start held its transition program Wednesday at the Minden Civic Center where 54 4-year-olds will now head to kindergarten.

Graduates are Kenliyah Armstrong, Asya Brown, Rashad Buggs, SeQuin Clemons Jr., Ziya Ferell, NaQore Glover, Aaliyah Kimble, Antonio Manuel Jr., Jaxon Miller, Alexa Mitchell, Carzavion Robinson, Zyariah Washington, JaSean Williams, Coniah Whiting, Harmoni Anderson, Ja’Kayla Boston, Jarvis Henderson Jr., Jordan Jiles, Chloe’ Johnson, Braydon Keeton, Don’Asia Lard, Kaylen Mims, Ayden Moore, EriAunna Thomas, Mason Wallace, Zy’Brianna Washington, Keodrick Cosby, Malik George, Mariyah George, Jaiza Gladney, Jeremiah Hampton, Roshun Huey, McKenzie Jackson, Carease Kinsey, Kayron Murphy, Jayvion Watson, JaDarrion Willis, Abigail Amu, Jaliyah Armstrong, Ja’Anthony Bailey, Isaiah Carter, Tieranee Clark, Zayden Fleenor Lott, Kaden Franklin, D’Marion Green, Jaydenn Jackson, A’Miya Jefferson, Cedriana Jones, JaJuan Moore, Destiny Stewart, Jeremiah Tate, Maliyah Theus, DeJordan Warran and ZyLiah Weatherton.

