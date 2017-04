Webster Parish civil suits filed in March

By

Charles Ferrell Thornton, Succession

Lois Jewell Cole Gurgainers, Succession

William Prather Atkins, Succession

Mary Leah Wood Smith, Succession

Joe Dallas Simpson, Succession

Barksdale Federal Credit Union versus John Marshall Merritt, Judgment Ex, and garnishment

Mark Crenshaw versus Demario R. Tillman, Damages

Roderick D. Hawthorne versus Terra Harris Hawthorne, Divorce

Phillip Harris versus Roderick Robinson, Damages

Discover Bank versus Glynn A. Avery, Open account

Discover Bank versus Marsha L. Toland, Open account

Samuel Clark versus Eleanor Clark, Divorce

Taneishia Allen versus Eugene Henderson Jr., Protective order

Rodney Wallace versus Josh Goins, Protective order

Cynthia B. McEachern versus Shanon A. McEachern, Divorce

Brittany A. Reno versus Edward Paul Gulley Jr., Divorce

Leslie Raven Brown versus Billy James Brown, Divorce

Susan Woodall Craig versus Jayce Craig, Divorce

Caterpillar Financial Services Corp. versus Greer Logging LLC, Breach of contract

Carfinance Capital LLC versus Regina Fuller Moore, Executory process

Phillip Harris versus Hilda Blair, Damages

Worlds Foremost Bank versus Shaun J. Holloway, Monies due

Nationstar Mortgage LLC versus Stacy Renee Flores Rangel, Executory process

Reece Ann Moore versus Mary Frances Stells Robinson, Partition by licitation

21st Mortgage Corporation versus Shelee D. Mercer, Executory process

Wayne P. Gullett, Succession

JPMorgan Chase Bank versus Joe Randy Manzanares, Executory process

State of Louisiana versus Timothy S. Sharbutt, Damages

Willie Mose Keener, Succession

George Raburn Tyler, Succession

Mack E. Moore, Succession

Carter Federal Credit Union versus Adam T. Meeks, Monies due

Capital One Bank versus Monnie Heard, Open account

Capital One Bank versus Icie M. Manning, Open account

Bossier Parish Community College versus Nicole Raniesha Hawkins, Open account

Cassie Pryor versus Justin Beale, Protective order

Shekayla Williams versus Cedrick Fuller, Protective order

Cassidy Ann Drake versus Gregory Wade Beene, Protective order

Whitney B. Davis versus Marissa Layfield, Damages

Synchrony Bank versus Shamile Rowe, Open account

Wells Fargo Bank versus Rodney Hillman, Executory process

Marinda Coile versus Wade Coile, Divorce

Edward Paul Gulley Jr. versus Brittany Alyse Reno, Custody

Morgan Rene McCanliss versus Jacob Lloyd McCanliss, Divorce

Retail Merchants Association Inc. versus Jerome Smith, Judgment ex., and garnishment

Worlds Foremost Bank versus Shannon Youngblood, Monies due

Ivan Smith Furniture Co., LLC versus Tony Giovengo, Petition

Sherri Elizsabeth Maness versus Jacob C. Maness, Divorce

Micah L. Edwards versus Rachel Danielle Smith Edwards, Divorce

Paul Ebarb versus Anita S. Reeder, Damages

Whitney Peasnall versus Brandon Butler, Protective order

Eunice Marie Morris Robinson versus Tumekious Lerroid Robinson, Divorce

Mary Frances Stanfield Rowell, Succession

Brian Keith Pollard, Succession

Andrew Alexander Xifos Sr., Succession

Julia Greer Baxter, Succession

Capital One National Association versus BMS Enterprises LLC, Monies due

Fernundo Lopez Thornton versus Danielsha Woods Thornton, Divorce

Cach LLC versus Brenda Wedding, Monies due

Republic Finance LLC versus Johnny L. Jackson Sr., Monies due

Ashley Dawn Hudec Rhea versus Webster Parish District Attorney, Name change

Virginia Michele Ward versus Thomas Jerry Ward, Divorce

Laura Thomas Winkler versus Jeffrey Alan Winkler, Divorce

Sha’Dreka Walton versus Quinterris Rice, Protective order

Resource One Credit Union versus Carl James Cosby, Contract

Resource One Credit Line versus Carl James Cosby, Contract

Justin Clay Beale versus Cassie Pryor, Custody

Louisiana Community and Technical College System versus Barbara M. Boswell, Open account

Khadijah Crew versus Dennis Sneed Jr., Divorce

Liberty Mutual Fire Insurance Company versus Alfredo Flores Jr., Damages

John Scott versus Roger D. Maxwell, Damages

Madison T. Pace Jr., Succession

Clayton Hunter Festavan versus Webster Parish District Attorney, Name change

Earl Paul versus Katherine Johnson, Damages

Tina Marie Fulco, Succession

Elma Cooper Martin, Succession

Efferson Ray Sullivan, Succession

Marristene Davis versus Walmart Louisiana LLC, Damages

Betty Lou Taylor Clark versus Larry Georgie Clark, Divorce

Maranda Stokes Thompson versus John Robert Thompson, Divorce

Ameripride Services Inc. versus Grace Estates LLC, Monies due

Megan McIver versus Jared McIver, Divorce

Louisiana Community and Technical College System versus Lannesha Redden, Open account

Melody Harris versus Dewey Coleman, Protective order

Paul D. Edwards versus Keywanna L. Maxie, Damages

Carol Renee Reeves versus Billy Glen Reeves, Divorce

Shanice Lasha Jenkins versus Courtney Lee Brooks, Custody

Cynthia Jiles Eason versus Willie Eason Sr., Divorce

Bianca Boston versus Clifton Carter, Protective order

Louisiana Community and Technical College System versus Shaneia N. Ward, Open account

Linda Ann McCoy, Succession

Selene Finance LP versus Lucas Squyres, Executory process

JPMorgan Chase Bank versus Nicole Suzette Hughes Hedrick, Executory process

BOKF NA versus Alexis M. Walker, Executory process